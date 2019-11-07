Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu. (5)

Erdoğan: "(Bağdadi'nin ailesi) Yakaladıklarımızı geri gönderme merkezlerimize alıyoruz, orada duracaklar. Adalet Bakanlığı ne karar verecek göreceğiz"

Erdoğan: "Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli. Sorgulama işlemleri kararlılıkla devam ediyor."

Erdoğan: "Bugüne kadar Türkiye'ye giriş yasağı konulan DEAŞ'lıların sayısı 76 bin. Bunu Bay Kemal bilmez. Sınır dışı edilen DEAŞ'lıların sayısı 7 bin 550, hapisanelerimizde şu anda bin 149 DEAŞ'lı militan var. Bunlar mücadele değil mi? Attığımız kararlı adımlar değil mi? Ama o bunları da kabul etmez."

Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol ve şu anda Türkiye'nin vermiş olduğu bu mücadeleyi takdir etmesini bil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim...

Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:56 Kaynak: AA
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Erdoğan'ın "Yakaladık" dediği Bağdadi'nin eşinin fotoğrafı ortaya çıktı
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