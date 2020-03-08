Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili verilen sözlerin tutulmaması halinde, buraları kendi yöntemlerimizle temizleme hakkımızı saklı tutuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili verilen sözlerin tutulmaması halinde, buraları kendi yöntemlerimizle temizleme hakkımızı saklı tutuyoruz"

Bahar Kalkanı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:00 Kaynak: AA
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