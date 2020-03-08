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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili verilen sözlerin tutulmaması halinde, buraları kendi yöntemlerimizle temizleme hakkımızı saklı tutuyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili verilen sözlerin tutulmaması halinde, buraları kendi yöntemlerimizle temizleme hakkımızı saklı tutuyoruz"
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