Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Görüşecek (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Görüşecek (2)

6 dakika önce

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Görüşecek (2), System.String[]
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Saat 12.10'da başlayan görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesi yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü

--------

-Görüşmeden detaylar

ANKARA,
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:43 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Yerel Seçim Raporunda Çarpıcı Tespitler Yer Aldı Erdoğan Talimat Verdi, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü İnşaatı Başladı Gözlerin Çevrildiği Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi Kırşehir'de Yeni Başkanlar, Eski Çalışanlara Araç Saydırıp Müdürlere Çöp Toplatıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 13:49:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Görüşecek (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]