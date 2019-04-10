Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Görüştü (2)

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Saat 12.10'da başlayan görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesi yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.





Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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