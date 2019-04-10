Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Görüştü (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Görüştü (2)

1 saat önce

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Görüştü (2), System.String[]
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Saat 12.10'da başlayan görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesi yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:10 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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