Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Görüştü (2)
1 saat önce
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:10 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Saat 12.10'da başlayan görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesi yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.
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