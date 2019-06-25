Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahçeli ile telefonla görüştüm. G20 sonrası yüz yüze de görüşebilirim."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahçeli ile telefonla görüştüm. G20 sonrası yüz yüze de görüşebilirim."

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahçeli ile telefonla görüştüm. G20 sonrası yüz yüze de görüşebilirim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahçeli ile telefonla görüştüm. G20 sonrası yüz yüze de görüşebilirim." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:40 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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