Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye Teşekkür Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye Teşekkür Etti

21 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığına seçilmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye Teşekkür Etti, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığına seçilmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan paylaşımda, Erdoğan ile Bahçeli'nin telefon görüşmesine yer verildi.

Erdoğan, telefon görüşmesinde, Bahçeli'ye partisinin Kayseri mitinginin ardından Hatay'a geldiğinde TBMM Başkanlığı seçim sonucunu öğrendiğini belirterek "Cumhur İttifakı'nın çok çok güzel, başarılı bir neticesi oldu. Allah gayretinizi ve gayretimizi artırsın inşallah." dedi.

Bahçeli'den partililere selam söylemesini isteyen Erdoğan, Kayseri'de Cumhur İttifakı'nın çok iyi çalıştığını, her iki partinin de bu durumdan memnuniyet duyduğunu ve mitinge katılımın çok iyi olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:18 Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Politika
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