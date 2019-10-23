Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileteceği belirtildi.