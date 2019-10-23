Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileteceği belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:42 Kaynak: AA
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