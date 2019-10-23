Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti Cumhurbaşkanlığı araç konvoyunun geçişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanlığı araç konvoyunun geçişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:52 Kaynak: AA
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