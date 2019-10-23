Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti (2)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:23 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. (2)
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