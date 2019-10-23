Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti (2)
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti (2)

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:23 Kaynak: AA
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