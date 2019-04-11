Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'ı Kabul Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'ı Kabul Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:31 Kaynak: İHA
Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi HSBC Genel Müdürü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Yargılandığı Davada Beraat Aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın Havalimanındaki Diyaloğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 14:40:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'ı Kabul Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]