Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü - Son Dakika

Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.

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