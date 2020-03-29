Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:04 Kaynak: AA
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