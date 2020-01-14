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Cumhurbaşkanı Erdoğan; Bakan Kasapoğlu ve futbol camiası temsilcilerini kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:41 Kaynak: DHA
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