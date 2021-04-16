Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeltik hibe olarak dağıtılmadı. Patates ve soğanı hibe olarak dağıtalım dedik. Kararı bu şekilde verdik"
-" Türkiye'de din eğitimi konusunda sorunlar çözülmüştür. Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir. Kuzey Kıbrıs Türkiye'deki uygulamalar neysek uygulama safhasına geçmelidir"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çeltik hibe olarak dağıtılmadı. Patates ve soğanı hibe olarak dağıtalım dedik. Kararı bu şekilde verdik' - Son Dakika