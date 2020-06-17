Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Selçuk ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki heyeti kabulünden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'dan oluşan heyeti kabul etti.