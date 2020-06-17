Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Selçuk ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Selçuk ve beraberindeki heyeti kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki heyeti kabulünden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki heyeti kabulünden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'dan oluşan heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 04:02 Kaynak: AA
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