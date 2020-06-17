Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Selçuk ve sendika başkanlarını kabul etti - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile sendika konfederasyon başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Selçuk başkanlığındaki sendika konfederasyon başkanlarından oluşan heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul, 1 saat 40 dakika sürerken, heyette Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Başkanı Mahmut Arslan yer aldı.