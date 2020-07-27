Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ve beraberindekileri kabul etti - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.