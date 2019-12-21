CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKANIN OĞLUNUN NİKAH ŞAHİDİ OLDU - Son Dakika

İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı.

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-Nikahtan fotoğraflar