Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ile telekonferans yaptı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ile telekonferans yaptı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile görüşme yapması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ile telekonferans ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile görüşme yapması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ile telekonferans ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:52 Kaynak: AA
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