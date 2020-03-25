Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ile telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ile telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ile telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ile telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:07 Kaynak: İHA
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