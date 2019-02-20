Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakanlığımız 2019-2023 Dönemini Kapsayan Bir 'Yaşlı Vizyon Belgesi'...
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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Birinci Yaşlılık Şurası'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:49 Kaynak: AA
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