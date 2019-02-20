Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakanlığımız 2019-2023 Dönemini Kapsayan Bir 'Yaşlı Vizyon Belgesi'...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakanlığımız 2019-2023 Dönemini Kapsayan Bir 'Yaşlı Vizyon Belgesi'...

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Birinci Yaşlılık Şurası'nda konuştu.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Birinci Yaşlılık Şurası'nda konuştu. -4-

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2023 dönemini kapsayan bir "yaşlı vizyon belgesi" hazırladıklarını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:49 Kaynak: AA

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