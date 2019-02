Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakanlığımız 2019-2023 Dönemini Kapsayan Bir Yaşlı Vizyon Belgesi...

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2023 dönemini kapsayan bir yaşlı vizyon belgesinin hazırlandığını belirterek, "Bu çalışmada yaşlılarımızın pek çok alana aktif katılımını desteklemeyi amaçlayan programlar da yer alıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Birinci Yaşlılık Şurası'nda konuştu. İnsanların hayat süresi uzadıkça yaşlılıkla ilgili konuların daha çok tartışılmaya, konuşulmaya başlandığını belirten Erdoğan, aktif yaşlanma kavramının da bunlardan biri olduğunu ifade etti. Bu kavramla uzun iş hayatını tamamlayıp kendi gelirine sahip bir şekilde emekli olan yaşlıların sağlık, güvenlik ve sosyal hayata katılım hususundaki imkanlarının en üst düzeye çıkartılmasının amaçlandığına dikkati çeken Erdoğan, "Hayat boyu öğrenme' dediğimiz süreç ile aktif yaşlanma arasında yakın bir ilişki vardır. Bu hem yaşlılarımızın hayatlarını daha kolay sürdürmelerini sağlayacak bilgileri öğrendikleri hem de kendi tecrübelerini diğer insanlara aktardıkları çift yönlü bir süreçtir. Esasen şöyle tarihe bir baktığımızda en önemli eserlerin pek çoğunun yaşlılık döneminde verildiğini görürüz. Mimar Sinan, en muhteşem eseri olan Selimiye Camii'ni inşa ettiğinde kaç yaşındaydı biliyor musunuz? 80 yaşında. Nice alimlerimiz asırlara ışık tutan eserlerini bugün 'yaşlılık' dediğimiz dönemlerinde vermişlerdir. Aynı şekilde diğer medeniyetlerin de pek çok önemli eserlerinde yaşlılık dönemlerinde bu işi başaran şahsiyetlerin imzaları vardır. Her ne kadar 'gençler ileriye, ihtiyarlar geriye bakarlar' denirse de her zaman doğru değildir. Son nefesine kadar hep ileriye bakan nice bedeni yaşlı, ruhu genç insanımız vardır. Gerçekten de insan gençliğinde öğrenirken, yaşlılığında anlar, anlar. İşte o anlama kabiliyetinin değeri paha biçilemez. Bunun için yüzümüz değil, asıl aklımız buruşmaya başladığında yaşlanırız diyoruz. Bizi yaşlandıran nüfus kağıdımızdaki rakamlar değil, ülkemize, milletimize, şehrimize, ailemize hala verecek bir şeylerimiz varken bunlardan imtina etmektir. Maddi ve manevi anlamda üretkenliğini devam ettiren yaşlılarımız kendileriyle birlikte topluma da çok büyük katkıda bulunmuş olur" ifadelerini kullandı.

"Bakanlığımız 2019-2023 dönemini kapsayan bir yaşlı vizyon belgesi hazırlıyor" diyen Erdoğan, "Bu çalışmada yaşlılarımızın pek çok alana aktif katılımını desteklemeyi amaçlayan programlar da yer alıyor. Esasen 2003 yılından bu yana yaşlılarımız için çok önemli hizmetleri hayata geçirdik. Huzur evlerinde bakılan yaşlı sayısı 5 bini bile bulmazken bugün 14 bine yaklaştı. Kimsesizlerin kimsesi bir sosyal devlet olduğumuzu göstererek hiçbir yaşlımızı sokakta veya çaresiz bir şekilde dört duvar arasında bırakmıyor hepsine de sahip çıkıyoruz. Devletin yaptığı öncülük ülkemizdeki toplam huzur evi sayısı ve kapasitesinde de önemli artışa vesile oldu. Bugün ülkemizdeki 396 huzur evinde 33 bin 146 kapasite var. 65 yaşını geçenlere ödenen yaşlılık maaşı biz geldiğimizde 24 liraydı, şimdi 601 liraya çıkartarak hiçbir vatandaşımızın mağdur olmamasını temin ettik. Nereden nereye? Bu ödemeyi tüm hane halkının değil sadece maaşa hak kazanan kişinin kendisi ve eşinin gelirine göre yapıyoruz. Geliri asgari ücretin üçte ikisinden az olan yaşlılarımıza özel kuruluşlardan hizmet alımı yoluyla bakım hizmeti de veriyoruz. Engelli yaşlılarımızın evlerinde bakımı için de ödenen tutar bin 305 liradır. Yaşlılarımızın toplumsal hayata katılımını teşvik etmek için 65 yaş üzeri herkesin tüm şehir içi ulaşım hatlarından ücretsiz, şehirler arası demir yolu ve deniz yolu ulaşımından ise yüzde 50 indirimli yararlanabilmelerini biz sağladık" şeklinde konuştu.

"35 binden fazla kişiye ulaşan 'yaşlı destek programını' başlattık"

Belediyelerin evde bakım ve gündüzlü bakım hizmetlerini desteklemek için şu ana kadar 35 binden fazla kişiye ulaşan 'yaşlı destek programının' başlatıldığına dikkati çeken Erdoğan, "Yaygınlaştırmaya başladığımız aktif yaşam merkezleriyle yaşlıların ve engellilerin sosyal hayata katılımını kolaylaştırıyoruz. Emeklilerimize ödemeye başladığımız iki dini bayramda biner liralık bayram ikramiyeleri de yaşlılarımız için önemli bir destek olmuştur. Bunların yanında daha pek çok hizmetle yaşlılarımız için kimsesizlerin kimsesi olma sözümüzü yerine getiriyoruz" açıklamasında bulundu.

"Biz, köklerimizle varız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antik Roma dönemin filozoflarından Marcus Tullius Cicero'nun eski Atina'ya ilişkin anlattığı bir olayı paylaşarak, "Atinalılar iyilik nedir bilirler ama yapmak istemezler, evet dünyamızın hızla Atinalılaştığı dönemde yaşlılarımıza sahip çıkmayı, onları el üstünde tutmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Yaşlıların tek başına hayatlarını sürdürdüğü, çocukların tek başlarına büyüdüğü bir dünya bizim dünyamız değildir. Biz, köklerimizle varız, sizlerle varız, sizlerle olacağız. Köklerimizin en güçlü göstergesi de yaşlılarımızla ak saçlılarımızla kurduğu ilişki biçimidir. Huzur evi tabelalarının arttığı değil, kuşakların aynı çatı altında birlikte yaşadığı veya ilişkilerin her gün kesintisiz sürdüğü bir Türkiye istiyoruz. Anneciğini, babacığını huzur evine bırakan evlatlar değil, onlarla beraber yaşayan evlatlar istiyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşması sırasında yaşlı bir vatandaş, huzur evlerindeki hizmetlerden dolayı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ataol Behramoğlu'nun 'Kırk Yaşın Eşiğinde Şiir'inin dizeleriyle sözlerine son verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen fotoğraf yarışması kapsamında ödül kazananlara ödülleri takdim edildi. Kıymet Gazez isimli bir öğretmen programda 'Çanakkale' şiirini okudu. Asırlık çınarlar, terörle mücadele nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Program sonunda ise hatıra fotoğrafı çektirildi.

