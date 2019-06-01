Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakınız emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emanetin ehli Binali...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakınız emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emanetin ehli Binali Yıldırım kardeşimizdir ve uluslararası camiada yeri olacak ve uluslararası ülkelerde en önemli şehirlerden bir tanesi İstanbul'a yakışacak bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz Binali...
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:26 Kaynak: AA
: "Bakınız emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emanetin ehli Binali Yıldırım
kardeşimizdir ve uluslararası camiada yeri olacak ve uluslararası ülkelerde en önemli şehirlerden bir tanesi İstanbul
'a yakışacak bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz Binali Yıldırım kardeşimizi belirledik ve oylar biliyorsunuz çalındı. Oylar çalındığı için de böyle bir seçime şu anda ihtiyaç duyuldu."
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