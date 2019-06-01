Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakınız emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emanetin ehli Binali...
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- "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:05 Kaynak: AA
- "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Esenler
'de Kadir Gecesi
dolayısıyla düzenlenen "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programına katıldı. (4) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bakınız emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emanetin ehli Binali Yıldırım
kardeşimizdir ve uluslararası camiada yeri olacak ve uluslararası ülkelerde en önemli şehirlerden bir tanesi İstanbul
'a yakışacak bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz Binali Yıldırım kardeşimizi belirledik ve oylar biliyorsunuz çalındı. Oylar çalındığı için de böyle bir seçime şu anda ihtiyaç duyuldu."
Erdoğan: "(Af talebi) Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var."
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