Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakınız emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emanetin ehli Binali...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakınız emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emanetin ehli Binali...

32 dakika önce

- "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programına katıldı.

- "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programına katıldı. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakınız emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emanetin ehli Binali Yıldırım kardeşimizdir ve uluslararası camiada yeri olacak ve uluslararası ülkelerde en önemli şehirlerden bir tanesi İstanbul'a yakışacak bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz Binali Yıldırım kardeşimizi belirledik ve oylar biliyorsunuz çalındı. Oylar çalındığı için de böyle bir seçime şu anda ihtiyaç duyuldu."
Erdoğan: "(Af talebi) Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakınız emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emanetin ehli Binali...
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:05 Kaynak: AA
Türkiye, Esenler, İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı! İşte trafikteki son durum Marmaray'da seferler gecikmeli olarak yapılıyor Erdoğan, İstanbul seçimiyle ilgili konuştu: Ortada başka bir oyun var Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 02:37:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakınız emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emanetin ehli Binali...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]