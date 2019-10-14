Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü temaslarının ilk gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştükten sonra Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, temaslarının ikinci gününde 7'nci Türk Konseyi Zirvesi'ne katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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