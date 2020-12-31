Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de bulunan Mehmetçik'e hitap etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Bakü'de bulunan Mehmetçik'e hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir. Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin uygulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimize başarılar diliyorum. Ateşkesi izlemek üzere kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini temenni ediyorum.

Silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum."

(İHA)