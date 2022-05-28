Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de iki merkezin açılışını yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de iki merkezin açılışını yaptı

28.05.2022 18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de iki merkezin açılışını yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de iki merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de iki merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde Türkiye dışında ilk kez Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.

Programın ardından alandan ayrılan Erdoğan ve Aliyev, yapımı tamamlanan Bakü Bilim Merkezi ile Asan (Kolay) Hizmet Merkezi'nin açılışlarını yaptı.

İki lider, açılışın ardından ikili görüşmenin yapılacağı salona geçti.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Anadolu gibi burası da bizim toprağımızdır, Türkiye'nin her bir karışı da sizlerin vatanıdır' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Anadolu gibi burası da bizim toprağımızdır, Türkiye'nin her bir karışı da sizlerin vatanıdır' dedi. Erdoğan: 'Birileri 'Aç Kaldık' Diyor. Erdoğan: 'Birileri 'Aç Kaldık' Diyor.
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de iki merkezin açılışını yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de iki merkezin açılışını yaptı - Son Dakika
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