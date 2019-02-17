Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de

42 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuvayımilliye Meydanı'nda katıldığı mitingin ardından havaalanına giderken yol güzergahında bulunan AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığına uğradı.

Burada partililer tarafından karşılanan Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette partililerle sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:11 Kaynak: AA

Türkiye, Altıeylül, AK Parti, Güncel
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