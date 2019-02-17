Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de
42 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Altıeylül
İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Kuvayımilliye Meydanı'nda katıldığı mitingin ardından havaalanına giderken yol güzergahında bulunan AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığına uğradı.
Burada partililer tarafından karşılanan Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette partililerle sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:11 Kaynak: AA
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