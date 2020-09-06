Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir ve Bilecik'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir ve Bilecik'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Hasan Şıldak ve Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a, Bilecik'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla da Vali Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Semih Şahin'e tebrik mesajı gönderdi.