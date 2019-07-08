Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece...

31 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur"
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:34 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Huzur, Güncel
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