Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece...
31 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur"
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:34 Kaynak: AA
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