Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur"

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