Cumhurbaşkanı Erdoğan "Balkon Konuşması" Yapacak
29 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinin balkonundan vatandaşlara hitap edecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin genel merkezinin balkonundan vatandaşlara hitap edecek.
Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla AK Parti Genel Merkezi partililerin akınına uğradı.
Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla genel merkez önünde toplanan partililer, burada kurulan dev ekrandan seçim sonuçlarını izlerken yapılan müzik yayınına da eşlik etti. Esenboğa Havalimanı
'nda toplanan vatandaşlarca sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan
, parti genel merkezine hareket etti.
AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı balkon konuşması öncesinde hazırlıklar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:37 Kaynak: AA
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