Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır"

6 saat önce

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (6)

Erdoğan: "Esasta Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasbeden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz."

Erdoğan: "Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dünya barışının anahtarı Kudüs'tür. Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır."

Erdoğan: "Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz. Bunun için Kudüs kırmızı çizgimizdir."

Erdoğan: "İslam dünyasındaki ülkelerin tavırlarına baktığımızda ben halimize acıyorum. Başta Suudi Arabistan, sesin çıkmıyor sesin, ne zaman çıkacak?"

Erdoğan: "Kudüs'ü tümüyle İsrail'in kanlı pençelerine terk etmek, tüm insanlığa yapılmış en büyük kötülük olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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