Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (6)

Erdoğan: "Esasta Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasbeden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz."

Erdoğan: "Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dünya barışının anahtarı Kudüs'tür. Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır."

Erdoğan: "Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz. Bunun için Kudüs kırmızı çizgimizdir."

Erdoğan: "İslam dünyasındaki ülkelerin tavırlarına baktığımızda ben halimize acıyorum. Başta Suudi Arabistan, sesin çıkmıyor sesin, ne zaman çıkacak?"

Erdoğan: "Kudüs'ü tümüyle İsrail'in kanlı pençelerine terk etmek, tüm insanlığa yapılmış en büyük kötülük olacaktır."