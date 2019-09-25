Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış dini olan İslam'ı terörle bir araya getirmek, çok büyük bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış dini olan İslam'ı terörle bir araya getirmek, çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış dini olan İslam'ı terörle bir araya getirmek, çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez."
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