Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı 1 günlük bir oluşum değildir. Bunun hazırlığı 4-5 yılı bulmaktadır. Gelişmeler anlık olmadı"

-"120 saat içinde teröristlerin ellerindeki silahlar toplanacak ve teröristler bölgeyi terk edecek. ABD, Salı akşamına kadar sözlerini tutarsa güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır. Aksi halde harekat kaldığı yerden çok daha kararlı şekilde devam edecektir"

"Güvenli bölgeye 1 ila 2 milyon arasında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü planlıyoruz"

-"Suriye'deki DEAŞ unsurları ile en etkili mücadeleyi Türkiye yürüttü. DEAŞ Suriye'den temizlendikten sonra bu kez YPG/PYD bir tehdit unsuru oldu. ABD'den beklenen sözler yerine getirilmedi. Biz de kendi göbeğimizi kendimiz kestik"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yabancı Basın mensupları ile bir araya geldiği toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.