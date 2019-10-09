Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı başladı"
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı başladı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı başladı"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG ve DEAŞ terör örgütüne karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbol camiasından Barış Pınarı Harekatı'na destek!
Şivan Perwer Barış Pınarı Harekatı'na ağlayarak tepki gösterdi Tüm partiler Barış Pınarı Harekatı'na destek verirken HDP'nin tavrı dikkat çekti TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Trump açıklaması: ABD iç politikasıyla alakalı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:45:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı başladı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]