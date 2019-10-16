Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Hayatını kaybeden 20 vatandaşımız için başsağlığı,...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Barış Pınarı Harekatı) Hayatını kaybeden 20 vatandaşımız için başsağlığı,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Hayatını kaybeden 20 vatandaşımız için başsağlığı,...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Hayatını kaybeden 20 vatandaşımız için başsağlığı, yaralanan 170 vatandaşımız için geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere kimse aramadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Hayatını kaybeden 20 vatandaşımız için başsağlığı, yaralanan 170 vatandaşımız için geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere kimse aramadı. Bunları iyi tanıyın, bunlara hiç güvenmeyin. Bunlara güvenilmez."

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:37 Kaynak: AA
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