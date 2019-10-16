Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Hayatını kaybeden 20 vatandaşımız için başsağlığı,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Hayatını kaybeden 20 vatandaşımız için başsağlığı, yaralanan 170 vatandaşımız için geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere kimse aramadı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:37 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Hayatını kaybeden 20 vatandaşımız için başsağlığı, yaralanan 170 vatandaşımız için geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere kimse aramadı. Bunları iyi tanıyın, bunlara hiç güvenmeyin. Bunlara güvenilmez."
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