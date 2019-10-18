Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Sanıyorum ilk bir - iki gün, Türkiye'nin böyle bir...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Barış Pınarı Harekatı) Sanıyorum ilk bir - iki gün, Türkiye'nin böyle bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Sanıyorum ilk bir - iki gün, Türkiye'nin böyle bir...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Sanıyorum ilk bir - iki gün, Türkiye'nin böyle bir başarı gösteremeyeceğini düşündükleri için nispeten düşük tepki koymuşlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Sanıyorum ilk bir - iki gün, Türkiye'nin böyle bir başarı gösteremeyeceğini düşündükleri için nispeten düşük tepki koymuşlardır. Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi."

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:59 Kaynak: AA
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