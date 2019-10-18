Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Sanıyorum ilk bir - iki gün, Türkiye'nin böyle bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Sanıyorum ilk bir - iki gün, Türkiye'nin böyle bir başarı gösteremeyeceğini düşündükleri için nispeten düşük tepki koymuşlardır.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:59 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Sanıyorum ilk bir - iki gün, Türkiye'nin böyle bir başarı gösteremeyeceğini düşündükleri için nispeten düşük tepki koymuşlardır. Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi."
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