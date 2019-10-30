Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı bölgesi) Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bunlar...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Barış Pınarı Harekatı bölgesi) Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bunlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı bölgesi) Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bunlar...

50 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı bölgesi) Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bunlar bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Barış Pınarı Harekatı bölgesi) Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bunlar bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar? Lafarge. Lafarge kimin bir fabrikası? Fransızların. Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde. Siz, terör örgütlerine yardım yataklık yapan bir yönetimsiniz."

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:12 Kaynak: AA
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