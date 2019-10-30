Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı bölgesi) Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bunlar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı bölgesi) Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bunlar bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar?
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Barış Pınarı Harekatı bölgesi) Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bunlar bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar? Lafarge. Lafarge kimin bir fabrikası? Fransızların. Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde. Siz, terör örgütlerine yardım yataklık yapan bir yönetimsiniz."
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