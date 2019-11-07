Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Barış Pınarı Harekatı , ülkemizin gerçek dostlarını görme bakımından önemli bir fırsat oluşturmuştur."

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