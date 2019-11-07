Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin gerçek dostlarını görme bakımından önemli...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin gerçek dostlarını görme bakımından önemli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin gerçek dostlarını görme bakımından önemli...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin gerçek dostlarını görme bakımından önemli bir fırsat oluşturmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin gerçek dostlarını görme bakımından önemli bir fırsat oluşturmuştur."

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:14 Kaynak: AA
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