Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin gerçek dostlarını görme bakımından önemli...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin gerçek dostlarını görme bakımından önemli bir fırsat oluşturmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin gerçek dostlarını görme bakımından önemli bir fırsat oluşturmuştur."
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