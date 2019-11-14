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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Ülkemiz bu harekatla PKK/YPG'nin Suriye'deki...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Ülkemiz bu harekatla PKK/YPG'nin Suriye'deki ayrılıkçı gündemine ağır darbe vurmuştur. Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:22 Kaynak: AA
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