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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 3 şehit) Bunu karşılıksız bırakamayız"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 3 şehit) Bunu karşılıksız bırakamayız" Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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