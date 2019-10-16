Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Adım adım ilerleyerek şu ana kadar bin 220...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Barış Pınarı Harekatı) Adım adım ilerleyerek şu ana kadar bin 220...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Adım adım ilerleyerek şu ana kadar bin 220...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Adım adım ilerleyerek şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanı temizledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Adım adım ilerleyerek şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanı temizledik."

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:51 Kaynak: AA
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