Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Bu operasyonda kimsenin, bilhassa da sivillerin...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Barış Pınarı Harekatı) Bu operasyonda kimsenin, bilhassa da sivillerin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Bu operasyonda kimsenin, bilhassa da sivillerin...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Bu operasyonda kimsenin, bilhassa da sivillerin kılına dahi zarar gelmesini asla kabullenemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Bu operasyonda kimsenin, bilhassa da sivillerin kılına dahi zarar gelmesini asla kabullenemeyiz"

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:48 Kaynak: AA
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