Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Bu operasyonda kimsenin, bilhassa da sivillerin...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Bu operasyonda kimsenin, bilhassa da sivillerin kılına dahi zarar gelmesini asla kabullenemeyiz"
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Bu operasyonda kimsenin, bilhassa da sivillerin kılına dahi zarar gelmesini asla kabullenemeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığından bu yana 109 terörist öldürüldü Tel Abyad'da köşeye sıkışan teröristler silahlarını bırakıp kaçtı Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı Erdoğan'dan "Yanındayız" diyen Özdil ve Dündar'a yanıt: Çok mutlu olurum