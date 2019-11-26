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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1230."
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1230."
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