Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Barış Pınarı Harekatı) Bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1230."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1230."

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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