Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."
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