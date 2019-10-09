Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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