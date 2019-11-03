Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı.
(İHA)
Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı