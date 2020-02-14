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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar teröristleri kurtarmak için seferber olurken Pakistan, haklı mücadelesinde dimdik Türkiye'nin yanında yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar teröristleri kurtarmak için seferber olurken Pakistan, haklı mücadelesinde dimdik Türkiye'nin yanında yer alıyor."
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