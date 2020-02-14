Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Barış Pınarı Harekatı) Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar teröristleri kurtarmak için seferber olurken Pakistan, haklı mücadelesinde dimdik Türkiye'nin yanında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar teröristleri kurtarmak için seferber olurken Pakistan, haklı mücadelesinde dimdik Türkiye'nin yanında yer alıyor."

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:54 Kaynak: AA
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