Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştiriler) Suudi Arabistan önce aynaya...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştiriler) Suudi Arabistan önce aynaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştiriler) Suudi Arabistan önce aynaya...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştiriler) Suudi Arabistan önce aynaya baksın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştiriler) Suudi Arabistan önce aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi?"

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:24 Kaynak: AA
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