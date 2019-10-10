Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştiriler) Suudi Arabistan önce aynaya...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştiriler) Suudi Arabistan önce aynaya baksın. Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:24 Kaynak: AA
Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne: Kendinize gelin, kapıları açar mültecileri yollarız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığından bu yana 109 terörist öldürüldü Tel Abyad'da köşeye sıkışan teröristler silahlarını bırakıp kaçtı Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı