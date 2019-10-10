Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştirileri kabul etmiyoruz
Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştirileri kabul etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştirileri kabul etmiyoruz

1 saat önce

AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatını eleştiren, Suudi Arabistan ve Mısır'a seslendi ve "bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştirileri kabul etmiyoruz, System.String[]

AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatını eleştiren, Suudi Arabistan ve Mısır'a seslendi ve "bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz" dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:31 
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