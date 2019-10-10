Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştirileri kabul etmiyoruz
1 saat önce
AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatını eleştiren, Suudi Arabistan ve Mısır'a seslendi ve "bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz" dedi.
AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatını eleştiren, Suudi Arabistan ve Mısır'a seslendi ve "bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:31
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