Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak...
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile toplantıda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:01 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile toplantıda bir araya geldi. (3)
Erdoğan: " Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak isteyenlerin başına oraları geçirme niyetidir, bunu başardık."
Bahçeli'den ABD'nin Ermeni Soykırımı kararına tepki: Tasarı hükümsüzdür İzmir kucağında bebeğiyle zeybek oynayan anne türkiye'nin ilgi odağı oldu MHP Lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu bizim kardeşimiz değil Son Dakika: Meclis'ten ABD'ye ortak 1915 olayları tepkisi: Kararın nezdimizdeki anlamı şantaj girişimidir