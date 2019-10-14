Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı, DEAŞ'le mücadeleyi zaafa uğratacağı, demografik yapıyı değiştireceği, siyasi çözümü tıkayacağını söyleyenlere şunu söylüyorum; iddialarınızın hepsi yalan, iftira ve bühtandır, bizim işimiz teröristlerledir."