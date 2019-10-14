Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı, DEAŞ'le mücadeleyi zaafa...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı, DEAŞ'le mücadeleyi zaafa uğratacağı, demografik yapıyı değiştireceği, siyasi çözümü tıkayacağını söyleyenlere şunu söylüyorum; iddialarınızın hepsi yalan, iftira ve bühtandır, bizim işimiz teröristlerledir.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı, DEAŞ'le mücadeleyi zaafa uğratacağı, demografik yapıyı değiştireceği, siyasi çözümü tıkayacağını söyleyenlere şunu söylüyorum; iddialarınızın hepsi yalan, iftira ve bühtandır, bizim işimiz teröristlerledir."
Dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi Mehmetçik'e destek veren Enver Cenk Şahin, kadro dışı bırakıldı! Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi