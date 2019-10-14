Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı, DEAŞ'le mücadeleyi zaafa...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı, DEAŞ'le mücadeleyi zaafa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı, DEAŞ'le mücadeleyi zaafa...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı, DEAŞ'le mücadeleyi zaafa uğratacağı, demografik yapıyı değiştireceği, siyasi çözümü tıkayacağını söyleyenlere şunu söylüyorum; iddialarınızın hepsi yalan, iftira ve bühtandır, bizim işimiz teröristlerledir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı, DEAŞ'le mücadeleyi zaafa uğratacağı, demografik yapıyı değiştireceği, siyasi çözümü tıkayacağını söyleyenlere şunu söylüyorum; iddialarınızın hepsi yalan, iftira ve bühtandır, bizim işimiz teröristlerledir."

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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